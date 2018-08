ULTIMA ORA | Prima mutare a CFR-ului dupa plecarea lui Iordanescu: super transfer de 1,8 milioane de euro din Serie A

CFR Cluj vrea sa reuseasca un transfer de marca in aceasta vara.

Ardelenii au fost aproape sa-l aduca pe Cristian Sapunaru, insa plecarea lui Edi Iordanescu a oprit negocierile. Acum, echipa campioana s-a reorientat si vrea sa aduca un fundas central de la Udinese.

Thomas Heurtaux, jucator in varsta de 30 de ani, este noua tinta a CFR-ului. Heurtaux joaca la Udinese din 2012, insa in ultimul sezon a fost imprumutat la Hellas Verona. Fotbalistul francez a strans 119 meciuri in Serie A si a marcat 5 goluri.

Udinese a platit pentru el 2,1 milioane de euro in 2012 atunci cand l-a transferat. Cota francezului este acum de 1,8 milioane de euro.