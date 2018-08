"Mai bine ma uit pe Netflix decat la Dunarea Calarasi - CFR Cluj!" Un fost candidat la sefia FRF s-a saturat de fotbalul din Liga I

Primul meci de Liga I care s-a jucat vreodata la Calarasi nu l-a impresionat deloc pe Marcel Puscas. Dunarea a remizat cu CFR, 0-0.

Un stadion aproape plin, o echipa care joaca in premiera in Liga I si campioana Romaniei, CFR Cluj, in teren. Tot acest peisaj l-a lasat rece pe Marcel Puscas, fost candidat la sefia FRF, care spune ca prefera mai degraba sa se uite la un film decat la un meci de fotbal.

Iata mai jos postarea lui Marcel Puscas pe Facebook:

DUNAREA CALARASI VS NETFLIX.

Privesc intamplator, la Telekom, meciul Dunarea Calarasi- CFR Cluj.

O nou promovata VS Campioana Romaniei.

In tribune vreo 3000 de spectatori, mai mult interesati de CFR, mai putin de bastinasi.

Este elanul inceputului.

Cu Chiajna vor fi doar 500.

Azi, singurii sustinatori televizati-auzibili sunt 4 dubasi.

Calarasiul n-a dat nici un fotbalist important patriei.

Cine-si doreste fotbal in judet?

Populatia? No way.

CJ, Primaria?

Poate e doar o dorinta electorala care doreste sa "implementeze" o traditie doar prin dubasi( batatori in tobe/ percutionisti?

Nici ei nu stiu note.

Sunt urechisti, cum se zice.

La fel si fotbalul in Calarasi.

Daca moare primarul?

Daca moare pres CJ?

Se poate intampla, Doamne fereste!

Ce va ramane din club?

Nimic.

La fel cum calaserenii asista azi doar la inganarea muzicala a celor 4 dubasi.

Este minutul 39 si am mutat pe NETFLIX.

Ceea ce va doresc si voua!

Probabil ca, la anul electoral, ambitiile vor fi si mai mari!

Vor avea pretentii de campioni.

Peste 4 ani, clubul de fotbal nu va mai exista.

Pt a nu parea defetist, le doresc, totusi, mult succes in fotbalul romanesc!

Tot ce-i posibil.

NETFLIX, THE BEST!