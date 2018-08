Transfer BOMBA in Liga 1! Semnul care anunta plecarea lui Alex Ionita de la CFR Cluj! Unde se transfera

Alex Ionita nu a reusit sa se impuna la CFR Cluj dupa transferul de la Astra din ianuarie.

Update 13.45 : Alex Ionita urmeaza sa negocieze astazi cu Mihai Rotaru si sunt sanse mari sa se inteleaga! Cei de la CFR Cluj sunt de acord cu plecarea atacantului.

Alex Ionita este la un pas de Universitatea Craiova! Atacantul de 23 de ani, transferat in urma cu jumatate de an pentru 1 milion de euro, le-a oferit un tease fanilor! Ionita a postat pe internet o imagine sugestiva.

Marcel Popescu, presedintele celor de la Craiova, recunostea ieri ca Alex Ionita este o tinta pentru castigatoarea Cupei Romaniei.



“Ionita este un jucator pe care si-l doreste orice echipa. Cum sa nu ti-l doresti pe Ionita? Daca as spune ca nu ne intereseaza Ionita, inseamna ca suntem meschini. Ionita este un jucator valoros, un fotbalist care in prima parte a sezonului regulat a spus foarte mult, dupa care in 2018 n-a fost o deceptie, dar a fost tras inexplicabil pe linie moarta! Un jucator cu asemenea calitati sa joace foarte putin… L-am auzit pe Ionita ca a spus ca daca va continua pe drumul acesta, fotbalul pentru el se va termina. Asa ca, Ionita este un jucator valoros” a declarat Marcel Popescu pentru Digi Sport.