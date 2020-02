ULTIMA ORA | PCH vireaza inca 300.000 de lei in conturile celor de la Dinamo! De cati bani mai are nevoie clubul pentru a obtine licenta si cati bani s-au strans pana acum

PCH a mai virat o suma de bani in conturile clubului.

Dinamo va juca din nou in play-out, pentru a 3-a oara consecutiv, iar Ionut Negoita a spus ca nu va mai ajuta clubul din punct de vedere financiar. Fanii cainilor sunt principala sursa de bani in acest moment, iar potrivit Prosport, in urmatoarea perioada, acestia ar urma sa vireze in conturile clubului o noua transa de 300.000 de lei, bani proveniti proiectul socios "Doar Dinamo Bucuresti". Daca acest lucru se va intampla, suma totala pe care ultrasii lui Dinamo au virat-o in conturile clubului, se va ridica la 1 milion de lei. Pana in acest moment, cei din proiectul socios au virat 700.000 de lei, bani cu care s-au platit salariile restante ale jucatorilor si a datoriilor urgente, in asa fel incat clubul din Stefan cel Mare sa obtina licenta pentru urmatorul sezon.

Dupa ce suma de 300.000 de lei va fi virata in conturile clubului, Dinamo va mai avea nevoie de 250.000 de euro pentru a achita toate datoriile necesare pentru obtinerea liceentei. Datoria initiala in vederea obtinerii licentei a fost de 900.000 de euro. In urma transferurilor lui Nistor si Ciobotariu, au intrat in conturile clubului au intrat 420.000 de euro, dar si milionul de lei virat de catre fani (200.000 de euro). In acest moment, Dinamo mai are de achitat 260.000 de euro pentru a acoperi toate cheltuilele necesare pentru obtinerea liceentei.