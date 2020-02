"Caracter jegos! Ai o pofta criminala!" Fanii celor de la Dinamo au luat foc! FRH a luat o decizie care i-a scos din minti pe cei din PCH! Ce s-a intamplat

Fanii celor de la Dinamo, mesaj violent la adresa lui Alexandru Dedu.

Presedintele FRH, Alexandru Dedu, a luat hotarare care i-a scos din minti pe fanii celor de la Dinamo. Federatia Romana de handbal a schimbat criteriile de valoare pentru jucatorii straini, astfel ca nicio echipa din prima liga nu poatea avea mai mult de trei sportivi extracomunitari. Dinamo are in lot 8 sportivi extracomunitari si va fi grav afectata de acesata decizie, mai ales ca aceasta a venit chiar inaintea returului cu Sporting din Liga Campionilor. Fanii alb-rosilor au emis un comunicat pe retelele de socializare prin are il ataca pe Dedu.



"ADIO HANDBAL! Ii multumim GROPARULUI Dedu!

Dinamo, fosta campioana a Europei in 1965, este neinvinsa in aceasta editie de Liga Campionilor, iar dupa victoria de la Lisabona e foarte aproape de cea mai mare performanta a handbalului romanesc masculin in noul format de CL. O performanta care ar trebui sa ne faca mandri nu doar ca dinamovisti, ci in primul rand ca romani, asa cum eram in anii 60-70, cand dominam handbalul european si mondial cu jucatori care nu intotdeauna aveau nume 100% romanesti. Doar ca din nefericire, sortii ne-au scos in cale cel mai dificil adversar! Nu este vorba de PSG, Montpellier, Vardar, Barcelona sau Veszprem, ci de un nume care pare al unui dintre noi: Alexandru Dedu.

Chiar inainte de meciul decisiv de duminica cu Sporting, Dedu a luat o decizie care va destabiliza tot lotul lui Dinamo, pentru ca in urma hotararii de ieri a FRH, clubul nostru va trebui sa renunte la 5 dintre cei 8 jucatori extracomunitari. La Dinamo, printre cei mai valorosi jucatori, avem: trei tunisieni (Bannour, Alouini, Missaoui), doi iranieni (Saeid Heidarirad, Mousavi), un sarb (Vujici), un egiptean (Mamdouh), un brazilian (Nantes Campos)", se arata in comunicatul emis de PCH.





Tweet Dinamo Handbal Citeste si: