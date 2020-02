EXCLUSIV www.sport.ro: contractul care a LOVIT Dinamo in plin! Detalii NESTIUTE despre 'combinatia' XXL care trebuia sa aduca MILIOANE in club

Agentul secret din Romania scrie in exclusivitate pentru www.sport.ro!

De doua ori pe an, vara si iarna, MERCATO erupe ca un vulcan care arunca in aer energie si iscusinta. Fotbalisti, agenti sau cluburi se amesteca intr-un joc nebun la temperaturi inalte.

Se cauta frenetic cea mai buna mutare. Norocul are rol principal in acest spectacol al schimbarilor de colo-colo. Astazi, despre INCREDERE oarba intr-o poveste ce aduna intamplari greu de explicat din trecutul unui manager de club uns cu toate alifiile. Chiar nu e diversiune...

CONTANTIN ANGHELACHE devine presedinte la Dinamo in primavara 2013. Fost ofiter de securitate, Anghelache isi justifica ascensiunea printr-o legatura de rudenie cu noul patron din Stefan cel Mare - este "unchiul" lui Ionut Negoita.

De asemenea, apropierea de Mircea Lucescu ii asigura o imagine fara pata in ochii fanilor. Anghelache dezvaluie ca impreuna cu Lucescu a fost arhitectul marii echipe a lui Dinamo care a stralucit la finalul anilor '80. Insa actiunile sale ca presedinte la Dinamo n-au reusit sa ridice clubul.

Profesor de economie, Anghelache conduce in regim de austeritate spre zgarcenie. Organizeaza trialuri in Stefan cel Mare, prilej cu care legitimeaza doi fotbalisti africani la prima aventura in Europa, Collins Fai si Pape N'Daw. Aduna nume obscure de la echipele modeste ale campionatului - transfera 4 jucatori de la retrogradata Turnu Severin. Viseaza sa faca rost de bani si pune la cale o presupusa lovitura de maestru. Dinamo se aliaza cu Sportul Studentesc pentru vanzarea mijlocasului Ionut Serban la Sahtior Donetk.

Influenta prietenului Mircea Lucescu, managerul de atunci al ucrainienilor, poate da curs mutarii, detaliu care ii permite lui Anghelache sa semneze o clauza initiata de Vasile Siman, patronul studentilor - Dinamo va plati 1 milion de euro la Sportul daca Serban se transfera sau devine liber. Totul pare ca decurge fara greseala - Serban iscaleste un precontract si joaca in echipa ucrainienilor intr-un amical Dinamo - Sahtior. In cele din urma, transferul NU se face. Lucescu NU reuseste sa-l impuna pe Serban, desi ii daduse asigurari lui Anghelache va primi pretul "corect". Esecul tranzactiei initiate de "unchiul" patronului o pune in dezavantaj pe Dinamo - clubul trebuie sa-i plateasca salariul de 5000 de euro unui jucator pe care nu-l foloseste in conditiile in care e aproape imposibil sa ofere cineva 1 milion de euro pentru Serban.

Daca in afacerile "externe" iese in pierdere, Anghelache stapaneste la perfectie arta negocierilor interne. Versatil, incearca prin orice mijloace sa mentina un Dinamo auster, desi cheltuie bani in transferuri fara noima. Plateste 50 000 de euro la Ceahlaul pentru o "rezerva", Gelu Velici , pe care il atrage cu un salariu de 4000 de euro. Velici e de buna credinta, semneaza contractul dar "explodeaza" cand descopera ca salariul sau reprezinta... JUMATATE din promisiunea facuta. Fostul jucator al Ceahlaului cere explicatii.. "M-ati luat de fraier!", reproseaza Velici. Nimeni nu-l contrazice: "FRAIER nu e ala care propune, E ALA CARE SEMNEAZA".

In primavara 2015, Dinamo incheie "epoca glaciara" Anghelache fara performantele anuntate de cel care a initiat eternul New Dinamo.

