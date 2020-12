ULTIMA ORA! Oferta care a declansat scandalul la Medias! Unde ar fi putut ajunge Dumitru Cardoso si ce a provocat furia atacantului la adresa conducerii

Dumitru Cardoso este unul dintre cei mai importatni fotbalisti al lui Gaz Metan Medias.

In acest sezon, atacantul de 29 de ani a marcat 7 goluri in 12 meciuri pentru echipa antrenata de Jorge Costa. Tocmai din acest motiv a surprins pe toata lumea faptul ca nu a fost inclus in lot pentru meciul impotriva Viitorului.

Fostul fotbalist al lui Napoli a avut un conflict cu antrenorul portughez si cu presedintele clubului Vali Iordanescu, potrivit Fanatik.

Sursa citata noteaza ca cei doi i-au promis lui Cardoso ca il vor lasa sa plece in aceasta pauza de iarna daca vor primi 100.000 de euro in schimbul sau.

Iar aceasta oferta a venit tocmai din Coreea de Sud, dar Costa si Iordanescu s-au razgandit in ceea ce priveste plecarea atacantului, fapt ce l-a infuriat pe jucatorul dorit si de Gigi Becali la FCSB, care a avut o reactie nervoasa.

Jorge Costa a fost foarte deranjat de reactia jucatorului, astfel ca l-a lasat in afara lotului pentru ultimul meci din acest an.

Cardoso intra la 1 ianuarie in ultimele 6 luni de contract cu echipa mediesana, astfel incat poate negocia cu orice alt club.

De serviciile sale s-au interesat in ultimele luni atat campioana CFR Cluj, cat si liderul din acest moment al Ligii 1, FCSB.

Dumitru Cardoso este cotat in acest moment de site-ul de specialitate Transfermarkt la 700.000 de euro.