"N-are CFR bani de Budescu! Daca da 3 milioane, da, il ia!" Prima reactie a lui Becali despre vestea bomba: Budescu la CFR

Gigi Becali spune ca interesul CFR-ului pentru Budescu nu este real.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

"Astea sunt minciuni! N-are de unde sa plateasca CFR Cluj 3 milioane de euro ca sa il ia pe Budescu", a comentat Gigi Becali interesul CFR-ului pentru mijlocasul stelist.

"Daca vreti sa vorbim minciuni, vorbim minciuni. Da, daca Budescu se intelege cu CFR si clubul plateste clauza de 3 milioane de euro, Budescu pleaca."

"Dar ce sa faca Budescu la CFR? Sa taie frunza la caini? De unde sa dea CFR 3 milioane de euro? Niciodata nu vor da atatia bani pe un jucatori."

"Banii astia nu poate sa ii dea decat Steaua in Liga I", a spus Becali la DigiSport.

Gigi Becali crede ca acest posibil interes al CFR-ului este doar o razbunare a clujenilor, ca raspuns la discutiile pe care patronul FCSB le-a avut in iarna cu impresarul lui Omrani.

CFR Cluj planuieste sa achite clauza de reziliere a lui Budescu doar in cazul in care va castiga titlul in Liga I, pentru o echipa mai puternica in preliminariile UEFA Champions League. Mai multe detalii AICI