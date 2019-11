Inca un scandal pentru Becali dupa plecarea lui Narcis de la FCSB: "A ridicat clubul in momente grele, cand altii l-au lasat". Atac la adresa lui MM Stoica

Narcis Raducan a demisionat din functia de director sportiv al lui FCSB.

Dupa ce si-a anuntat plecarea de la FCSB din cauza discutiilor avute cu Gigi Becali, Narcis Raducan primeste sprijin din partea Peluzei Ros-Albastre. Printr-o postare pe pagina oficiala de Facebook, cei din peluza si-au anuntat sustinerea pentru fostul director sportiv, profitand de ocazie sa il atace pe Mihai Stoica. Fanii din PRA i-au si scandat numele lui Narcis Raducan la meciul cu Sepsi, de duminica.

"NARCIS RADUCAN UNUL DINTRE NOI. Suntem alaturi de Narcis in "razboiul" cu conducerea. Suntem de parere ca nu era timpul de certuri si scandaluri, mai ales in perioada in care echipa merge bine. Dar asa e la noi, totul merge bine si dintr-o data trebuie sa apara ceva. Noi il sustinem in continuare pe Narcis, cel care a ridicat in momente grele clubul, cand altii l-au lasat", au postat cei din Peluza Ros-Albastra pe pagina oficiala de Facebook.

