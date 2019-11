"Totul era pregatit!" Anunt SOC! MM Stoica dezvaluie ce antrenor a fost foarte aproape sa semneze cu FCSB dupa plecarea lui Andone: "Am pus la punct toate detaliile!"

MM Stoica a dezvaluit cine ar fi putut veni antrenor la FCSB dupa plecarea lui Bogdan Andone.

Fostul manager al celor de la FCSB, Mihai Stoica, a dezvaluit cine ar fi putut veni antrenor la FCSB dupa plecarea lui Bogdan Andone. Acesta spune ca Gigi Becali i-a oferit multa libertate la echipa. MM Stoica l-a contactat pe fostul antrenor de la "U" Craiova, Devis Mangia, si a spus ca totul a fost foarte aproape sa se concretizeze, dar negocierile unei posibile colaborari au cazut din diferite motive.

"Gigi Becali nu face in 2019 altceva decat facea in 2014. Mai mult de-atat, dupa ce Bogdan Andone plecase, chiar mi-a dat libertate sa discut cu un antrenor cu care mi-as fi dorit sa colaborez. Si-am discutat, am pus la punct toate detaliile cu Devis Mangia, dar a cazut din alte motive eventuala noastra colaborare", a declarat MM Stoica pentru Gsp.

MM Stoica: "Eu vorbesc cu Gigi!"



Mihai Stoica a vorbit si despre relatia pe care o are cu Gigi Becali dupa ce a plecat la FCSB si spune ca vorbeste cu acesta in continuare, chiar daca a plecat de la club.

"Eu vorbesc cu Gigi. Am vorbit 55 de minute. Nu s-a intamplat un scurt circuit intre noi si nu are cum sa se intample. Vorbim in continuare. Nu am vorbit o perioada cat eu am fost plecat si n-am avut nici telefon la mine", a mai adaugat MM Stoica.

FCSB va disputa in aceasta seara, de la ora 21:00, live pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro, meciul impotriva celor de la Sepsi pe Arena Nationala.