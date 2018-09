Alibec iese la atac: "Nu m-a vrut niciodata la Steaua!" De ce a plecat, desi patronul voia sa-l pastreze

Denis Alibec a vorbit despre perioada pe care a petrecut-o ca jucator la FCSB.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Denis Alibec a vorbit intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor despre perioada in care a fost jucator la FCSB si a explicat care au fost motivele plecarii sale, desi la inceput el s-a inteles bine cu antrenorul Nicolae Dica.

Alibec a povestit ca s-a intalnit cu Dica atunci cand antrenorul a semnat cu FCSB.

"Ne cunosteam de la Viitorul, am fost colegi acolo. M-a sunat si m-a invitat la o cafea. Am fost de acord, stiam ca e un baiat bun. Mi-am propus sa-l ajut in relatia cu colegii mei. sa fie aproape de el, sa ne unim pentru el", a spus actualul jucator al Astrei.

Totusi, Alibec sustine ca relatia sa cu Dica s-a racit din cauza interventiei lui Meme Stoica.

"Probabil de la MM a venit schimbarea radicala, nu stiu. Din cate am inteles, el nu m-a vrut niciodata la Steaua. Nu stiu daca asta a fost motivul. Dar cat a stat mister Reghecampf s-a comportat frumos cu mine, nu am avut probleme. Probabil ca s-a schimbat dupa cearta de la Ovidiu, cand m-am intors catre el", a povestit Alibec.

Jucatorul sustine ca Meme Stoica a intervenit chiar si in relatia sa cu Budescu. "Din ce am inteles, el i-a zis lui Budescu ca eu nu-l vreau sa Steaua. Inainte de a veni. Probabil pentru a baga raca intre noi", a spus Alibec.

In ceea ce priveste plecarea lui de la FCSB, Denis Alibec sustine ca aceasta s-a intamplat din cauza ca Dica nu l-a mai vrut la echipa, cu toate ca patronul l-ar mai fi pastrat.

"El (n.r. Gigi Becali) mi-a zis ca m-ar mai fi tinut la Steaua, dar nu ma mai voia Dica. Inainte sa plec mi-a spus acest lucru. Mi-a spus ca l-a intrebat pe Dica, dar nu a vrut sa mai auda de mine", a explicat Alibec.