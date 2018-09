Alibec a spus totul: "Da, domnul Becali stia de problema, dar apoi am auzit ca am pacalit fotbalul la Steaua!" Ce a patit la FCSB: "Risc sa fac infarct daca mai patesc asta!"

Denis Alibec a ales sa vorbeasca deschis despre perioada petrecuta la FCSB.

Dupa doua luni de la plecarea de la FCSB, Denis Alibec a vorbit despre problemele pe care le-a avut la echipa lui Becali, dar si despre modul in care a fost tratat.

Atacantul in varsta de 27 de ani a precizat ca a avut probleme serioase de sanatate, iar conducerea clubului, in frunte cu Gigi Becali, l-au acuzat ca nu vrea sa joace si ca pacaleste fotbalul.

"Vedeam doar cu un ochi. Si totusi am jucat! Facusem semipareza. Apoi mi-am auzit vorbe ca nu am vrut sa joc, ca am pacalit fotbalul la Steaua. Mi s-a parut deplasat. Da, si domnul Becali stia de problema pentru ca i-am spus. Din ce mi-a spus doctorul, daca mai fac o semipareza, risc sa fac infarct. Sper insa sa nu fie cazul", a declarat Denis Alibec pentru GazetaSporturilor.

Ultimul an petrecut de Alibec la FCSB a fost unul dezastruos. Atacantul a reusit un singur gol in tot sezonul si a plecat apoi la Astra. Tocmai cand dadea semne ca si-a revenit, dupa golul marcat in poarta lui Dinamo, Alibec s-a accidentat in etapa trecuta.