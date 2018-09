Scapat de FURIA lui Becali, Alibec recunoaste ca fumeaza si se joaca pe calculator: "Am facut asa mereu!" 

Denis Alibec vorbeste deschis despre viciile sale.

Criticat dur in perioada FCSB, Denis Alibec spune ca timpul petrecut in fata calculatorului si fumatul nu ii afecteaza performantele pe teren. Atacantul spune ca a jucat accidentat pentru FCSB, iar totul s-a intors impotriva sa. Acum e la Astra, acolo unde nu il critica nimeni. Totusi, Alibec se concentreaza mai mult pe forma sa fizica si merge la sala in timpul liber.

"Mereu m-am jucat, nu doar cat am fost la Steaua. Deci nu e ca si cum din cauza jocurilor pe calculator nu am jucat eu bine in ultimul an. Si acum ma joc!

Nu stiu de ce s-a discutat atat! Poate ca trebuiau gasite motive pentru ca eu nu jucam bine sau nu dadeam randamentul dorit.

Acum mai putin fiindca merg si la sala. Nu mai am timp! In general seara, 2-3 ore pana ma culc. Dota si Counter Strike in principal, dar mai sunt si alte jocuri"

Alibec recunoaste ca fumeaza si spune ca a vazut multi jucatori care fumeaza chiar si la Inter Milano.



"Sunt foarte multi fotbalisti care fumeaza! Mai ales in strainatate! Si nu se face atata caz. Dar asa e la noi.

Nu o sa-ti dau nume. Dar cel putin 10 fumau acolo. Si toata lumea stia. Ai vazut si cu Nainggolan cum s-a intamplat. Ii luau camera de fumat, separat. Doar la Steaua s-a facut atata caz, pentru ca ceilalti antrenori nu mi-au zis prea multe.", a spus atacantul in Gazeta Sporturilor.