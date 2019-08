Ultima data cand Dan Petrescu a ajuns in Liga Campionilor, banii s-au evaporat si echipa s-a desfiintat

Petrescu cu faima, Bucsaru cu banii.

In vara anului 2009, Unirea Urziceni pierdea Supercupa in fata lui CFR Cluj (1-1, 3-4 d.p.) si multi credeau ca „Chelsea de Ialomita” isi spusese ultimul cuvant, mai ales ca castigase in mod surprizator titlul in Liga 1 in campionatul precedent, desi plecase cu sanse mai slabe decat FCSB, Dinamo, Poli Timisoara, FC Vaslui sau Rapid. Dar echipa lui Dan Petrescu a fost repartizata direct in Grupa G a Champions League, pentru sezonul 2009-2010, iar ialomitenii au jucat de la egal la egal cu FC Sevilla (0-2, 1-0), VfB Stuttgart (1-1, 1-3) si Glasgow Rangers (4-1, 1-1), obtinand 8 puncte si terminand pe locul al treilea in grupa.

In decembrie 2009, dupa acest parcurs european excelent si cu norii unei austeritati financiare la orizont, Petrescu a demisionat si a preluat pe Kuban Krasnodar, desi trebuia sa joace peste doua luni in faza „16”-imilor Europa League. Cu Ronny Levy pe banca, Unirea pierdea calificarea in fata lui FC Liverpool (0-1, 1-3), pentru ca apoi sa termine sezonul pe locul secund in Liga 1, la 3 puncte distanta de campioana CFR Cluj, iar in vara lui 2010 sa fie eliminata in turul al 3-lea preliminar al Champions League de Zenit St. Petersburg (0-0, 0-1).

Ulterior, desi echipa incasase aproape 18 milioane de euro din participarea in grupele Champions League sub comanda lui Dan Petrescu, patronul Dumitru Bucsaru a decis sa nu mai investeasca la clubul din Urziceni, oamenii de fotbal speculand ca el ar fi directionat catre alte afaceri mare parte din banii de la UEFA. Echipa s-a dezmembrat, 7 dintre jucatori (Galamaz, Brandan, Apostol, Ricardo, Bilasco, Onofras, Marinescu) ajungand la FCSB pentru a stinge o datorie a patronului catre Gigi Becali, iar Mihai Stoica a preluat si el un post de conducere la aceeasi echipa. In iulie 2011, dupa ce jucase un sezon cu fotbalisti tineri imprumutati de la FCSB, Dinamo, „U” Cluj si Timisoara, Unirea Urziceni a retrogradat si Comisia de Disciplina din cadrul FRF a luat act de retragerea clubului din toate competitiile.

Dan Petrescu (51 ani) le-a antrenat pe Sportul Studentesc (2003, 2004-2005), Rapid (2004), Wisla Cracovia (2005-2006), Unirea Urziceni (2006-2009), Kuban Krasnodar (2009-2012, 2016), Dinamo Moscova (2012-2014), Al Arabi SC Doha (2014), ASA Tg. Mures (2015), Jiangsu Suning (2015-2016), Al Nasr SC Dubai (2016-2017), CFR Cluj (2017-2018, 2019-prezent), Guizhou Hengfeng (2018-2019). In palmaresul sau se regasesc titlul in Liga 1 (2008-2009, 2017-2018, 2018-2019), Supercupa Romaniei (2015), Chinese FA Cup (2015) si titlul „Cel mai bun antrenor roman al anului (2008, 2009, 2011).