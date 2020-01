ULTIMA ORA | "Inseamna ca am facut ceva bun!" Primul jucator strain pe care Radoi vrea sa il aduca la nationala ii raspunde selectionerului! Ce a spus

Ce spune primul jucator pe care Radoi vrea sa il naturalizeze.

Unul dintre jucatorii pe care Mirel Radoi vrea sa ii naturalizeze la nationala, atacantul italian Dumitru Cardoso, fotbalist care evolueaza pentru Gaz Metan Medias, a vorbit despre posibilitatea sa se intample acest lucru si ce ar insemna sa poate tricoul nationalei Romaniei

"Ceva foarte frumos, inseamna ca am facut ceva bun, dar mai am de lucrat, am cazut mult fizic in ultimele doua luni, dar echipa m-a ajutat mult si cu pregatirea asta sa ma intorc la 100% bine. Daca sare ocazia asta cu nationala, e ceva foarte frumos pentru mine, pentru familia mea. E o mandrie mare. Nu fost niciun fel de presiune cand a spus ca ma vrea la nationala. A fost o gandire a lui si chiar nu a fost presiune, m-a stimulat acest lucru, dar repet, am trecut printr-o perioada mai slaba fizic si important e ca ma ridic din nou", a declarat Dumitru Cardoso la Telekom.

Mirel Radoi a declarat dupa ce a fost instalat in functia de selectioner al Romaniei ca singurii jucatori care ar putea fi naturalizati pentru a evolua la nationala sunt Dumitru Cardoso si Bilel Omrani.

"In momentul de faţă sunt doi jucători străini pe care i-aş putea identifica ca jucători care ar putea fi naturalizaţi, Omrani şi Cardoso. Sunt jucătorii care mie îmi plac şi o să avem o discuţie la nivel de Federaţie”, a declarat Mirel Radoi dupa ce a fost instalat in functia de selectioner al Romaniei.