Scenariu-soc dupa schimbarea selectionerului: Cristina Neagu isi poate pierde influenta la nationala de handbal feminin

Tomas Ryde a fost demis, dupa dezastrul din Japonia, iar locul sau va fi luat de Bogdan Burcea, sotul rivalei li Neagu pe postul de inter stanga.

Selectionerul Tomas Ryde a fost demis dupa rezultatele dezastruoase de la Campionatul Mondial din Japonia, unde nationala noastra s-a clasat pe locul 12, dupa ce a pierdut cu Spania (16-31), Muntenegru (26-27), Rusia (18-27), Suedia (22-34) si Japonia (20-37). Cele mai mari sanse sa il inlocuiasca pe tehnicianul suedez le are Bogdan Burcea (47 ani), antrenorul celor de la SCM Craiova, numirea sa fiind o simpla formalitate. Principalul obiectiv al acestuia va fi sa califice nationala feminina la Olimpiada, adica sa ocupe unul dintre primele doua locuri intr-o grupa cu Norvegia, Muntenegru si Kazahstan.

Principala pierzatoare dupa aceasta decizie pare sa fie Cristina Neagu, care ar fi deranjat cu declaratiile sale atat pe oficialii federali, ale caror decizii le-a criticat deschis, cat si o parte a colegelor. Neagu a mers la turneul din Japonia nefiind recuperata total dupa o operatie la genunchi si nu a putut evolua la capacitate maxima, dar oficialii ar considera ca vedeta handbalului romanesc nu si-a asumat nimic din acest esec, desi ar fi fost de acord cu numirea lui Ryde ca selectioner, iar lotul deplasat in Japonia a fost structurat in jurul sau.

Conform surselor Sport.ro, odata cu numirea lui Burcea, Neagu risca sa isi piarda influenta pe care a avut-o in vestiar si pe teren in ultimii 10 ani. Antrenorul s-a casatorit recent, in mai 2019, cu Cristina Zamfir, concurenta pe postul de inter stanga la echipa nationala si cea care a stat multi ani in umbra lui Neagu la echipa nationala, desi a fost considerata o jucatoare cu potential urias. Handbalista de la Craiova se recupereaza si ea dupa o serie de accidentari, dar este de asteptat sa fie in forma fizica buna pana in primavara, cand va avea loc turneul preolimpic (20-22 martie), asa ca cele doua fie vor imparti minutele de joc in mod egal, tinand cont de varsta (Neagu - 31 ani, Zamfir - 30 ani) si de starea medicala, fie una dintre ele va fi reprofilata.

Pe acelasi post mai intra in vederile noului selectioner Sorina Tarca (20 ani) si chiar Eliza Buceschi (26 ani), care a mai jucat pe acest post, dar ele trebuie sa rezolve problema cu posibilul dopaj aparut la Corona Brasov. Din acelasi scandal trebuie recuperate si Bianca Bazaliu, Cristina Laslo, Daria Bucur, Daciana Hosu sau Alicia Gogarla, jucatoare cu potential, care pot ajuta nationala.

Alte handbaliste trecute cu vedere la selectie, care au avut evolutii bune in Liga Nationala sau au revenit dupa accidentari, sunt Ana Maria Tanasie (extrema stanga, Magura Cisnadie, 24 ani), Nicoleta Dinca (extrema stanga, Gloria Bistrita, 31 ani), Ana Maria Ticu (centru, SCM Craiova, 27 ani), Andreea Pricopi (centru, Gloria Buzau, 25 ani), Ana Maria Savu (inter dreapta, SCM Craiova, 29 ani), Alina Ilie (inter dreapta, Gloria Buzau, 23 ani), Dana Abed-Kader (pivot, extrema stanga, HC Zalau, 23 ani) sau Laura Moisa-Chiper (extrema dreapta, CSM Bucuresti, 30 ani).