EXCLUSIV: Fotbalistul de 1 milion de euro care va juca in Liga a 3-a din Romania! Jucatorul asteptat sa straluceasca la nationala e intr-o situatie teribila

Credea ca a dat lovitura dupa transfer, dar lucrurile au stat fix pe dos.

Alex Ionita a fost trimis la echipa a doua a Craiovei si are sanse mari sa joace in Liga a 3-a in aceasta primavara. Fotbalistul adus de CFR Cluj cu un milion de euro de la Astra acum 2 ani nu se afla nici in planurile lui Super Dan Petrescu, nici in cele ale Craiovei, unde a fost imprumutat pentru un sezon. Ionita (25 de ani) a incercat sa plece la Rapid, insa patronul Rotaru a cerut 50 000 de euro pentru a permite mutarea. Acum, Ionita e practic blocat intre CFR si Craiova. Oltenii au platit in vara 100 000 de euro in contul imprumutului si vor sa recupereze jumatate din suma, anunta sursele www.sport.ro. Agentii lui Ionita nu au gasit pana acum nicio echipa interesata sa achite 50 000 de euro pentru a-l avea timp de doar 6 luni. Jucatorul care intrase in circuitul nationalei cand era la Astra e intr-o situatie pe care nu si-o imagina posibila in momentul plecarii de la Giurgiu.

In acest sezon, Ionita are 5 aparitii in campionat, doua in preliminariile Europa League si doua in Cupa Romaniei. Mijlocasul ofensiv a strans 401 minute si are in contul sau un gol si un assist, ambele in Cupa.