OFICIAL: Tomas Ryde e OUT de la nationala de senioare! Burcea si Licu vor sta pe banca la turneul preolimpic

FRF a validat noul selectioner al Romaniei.

Suedezul Tomas Ryde a fost demis oficial, iar Bogdan Burcea, antrenor la SCM Craiova, a fost numit in functia de selectioner. Secundul sau va fi Robert Licu, fostul antrenor al Rapidului, care detine licenta Master Coach. Astfel, Burcea va avea ecusonul B, iar Licu ecusonul A.

In varsta de 47 de ani, Bogdan Burcea a mai condus in cariera sa formatiile GS Elpides Dramas, Panathlitikos Dramas, CS Daewoo Craiova, Intercollege Panellinios, STIF Stranda Itrottarfelag, Hondboltsfelagio Tjaldur, Corona Brasov si SCM Craiova, echipa cu care a castigat Cupa EHF in 2018.

Burcea si Licu vor avea 3 stagii de pregatire in vederea turneului preolimpic de va acea loc in perioada 20-22 martie impotriva selectionatelor din Muntenegru, Norvegia si Kazahstan, aceasta din urma inlocuind pe Coreea de Nord.

Cei doi au semnat un contract valabil pana in 2020, iar obiectivul principal este calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

"A fost o sedinta a Comisiei Tehnice feminine in urma Campionatului Mondial si au existat cateva puncte de vedere care au dus la un vot, in sensul in care domnul Ryde sa nu continue ca antrenor principal. Au fost facute si propuneri. După o prima runda de negocieri cu cele patru persoane propuse nu am avut un numitor comun. Din cauza asta a mai fost o sedinta in care au fost propuse trei persoane... iar dintre acestea hai sa spunem ca s-a ajuns la o intelegere cu domnul Burcea, el fiind si votat in numarul cel mai mare de catre membrii comisiei. Mentionez ca o Comisie Tehnica are un rol consultativ in a face modificari la nivelul staff-urilor echipelor nationale. Procedura corecta si cea care a fost indeplinita este ca un Comitet Director sa ia cunostinta de aceste propuneri si sa le inainteze spre validare si decizie Consiliului de Administratie. Lucru care s-a intamplat. Iar azi Consiliul de Administratie a fost de acord ca Tomas Ryde sa nu mai fie antrenorul nationalei si ca selectioner sa fie Bogdan Burcea", a declarat presedintele FRF, Alexandru Dedu.

Bogdan Burcea (37 ani) este casatori cu handbalista Cristina Zamfir (30 ani), care evolueaza pe postul de inter stanga, acelasi ca al Cristine Neagu.