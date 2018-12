Ivan a anuntat unde va juca din primavara: "Din ce am inteles, urmeaza sa ma cumpere!" Atacantul i-a dat raspunsul final FCSB-ului

Andrei Ivan este 99% sigur ca va continua la Rapid Viena si va fi pe teren contra Interului, in saisprezecimile UEFA Europa League.

Andrei Ivan este dorit de FCSB din iarna, iar Becali asteapta la cotitura pentru a-l transfera pe atacant. Rapid Viena trebuie sa plateasca 900 de mii de euro in ianuarie catre Krasnodar, pentru a-l achizitiona.

Rapid Viena intentioneaza, insa, sa-l cumpere definitiv pe Ivan, care, la randul sau, si-a facut deja planurile pentru dubla cu Inter Milano. Ivan anunta ca 99% va fi pe teren contra Interului, in saisprezecimile UEFA Europa League.

"Avem o petrecere de sfarsit de an si o sa vorbim intre noi. O sa fie foarte greu cu Inter. Va fi un meci foarte greu, dar atmosfera va fi frumoasa. Vreau sa fiu pe teren! In ianuarie o sa vad daca voi mai ramane. Din ce stiu eu, insa, cei de aici vor sa faca o oferta de cumparare definitiva. Sunt multumit de ce se intampla aici. As vrea sa raman si sa joc aici meci de meci. Ma simt foarte bine", a spus Andrei Ivan, citat de Digi.

26 de meciuri a jucat Andrei Ivan pentru Rapid Viena, marcand 3 goluri.