Oferta de la o forta a Europei dupa doar 6 luni la Perugia! Alte doua cluburi din Italia il vor pe romanul Vlad Dragomir: "In 2019 vreau sa joc in Serie A"

Pustiul crescut de Arsenal, Dragomir, poate ajunge la o echipa de top in aceasta iarna! E dorit de Benfica! El are oferte si din prima liga italiana!

Dragomir a crescut la Arsenal, dar s-a despartit in vara de englezi si a ajuns in serie B, la Perugia. El ii poate parasi pe italieni in aceasta iarna. Are oferta de la Benfica.



Portughezii au concurenta din prima liga italiana. Sampdoria si Udinese sunt si ele cu ochii pe Dragomir. La 19 ani, el a debutat in nationala lui Radoi.



"Pentru mine urmatorul pas e Serie A, acesta este gandul meu, acolo vreau sa ajung. Jucatorul de la care am invatat foarte multe este Mesut Ozil", a spus Dragomir.