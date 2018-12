Reghecampf si-a luat TANC pentru drumurile din Romania! Ce ce masina a venit la petrecerea sotiei sale, Anamaria Prodan

Anamaria Prodan-Reghecampf a implinit 46 de ani si a dat o petrecere la care si-a invitat apropiatii. Lucian Sanmartean, Pompiliu Stoica si Silviu Prigoana si-au facut aparitia la eveniment.

Liber de contract dupa despartirea de Al Wahda, din Emiratele Arabe Unite, Laurentiu Reghecampf s-a intors in Romania. El a ajuns cu intarziere la petrecerea sotiei sale, insotit de copii, plangandu-se de traficul Bucurestean: "O ora si jumatate am stat in trafic", a spus el.

Reghecampf a venit intr-un Jeep Wrangler Rubicon, in valoare de 60.000 de euro. Masina este un adevarat tanc, cu care sigur nu va ramane inzapezit in aceasta iarna.