ULTIMA ORA! Gigi Becali desface sampania! A facut marele anunt: "E AUR pentru mine! Iau numele, istoria si palmaresul inapoi!"

Becali este sigur ca FCSB va redeveni Steaua.

Patronul vicecampioanei Romaniei este in culmea fericirii. Motivul? Decizia definitiva a Curtii de Apel Timisoara care a decis ca CSU Craiova, castigatoarea Cupei Romaniei din sezonul trecut, nu este continuatoarea Universitatii Craiova si nu detine palmaresul acesteia!

Aceasta decizie il face pe Becali sa devina optimist in procesul cu Florin Talpan, juristul Armatei. Becali este sigur ca va recapata numele Steaua Bucuresti.

"E ceva logic. Lucrurile firesti nu trebuie sa mi le spuna un judecator. Doar in Romania se intampla asa. Nu trebuie sa spuna un judecator ca trebuie continuitate pentru a avea palmares si istorie. Pai, ce, nu stie lumea? Daca ai continuitate, ai palmares!



Intr-un fel ma bucura decizia asta. Acum exista deja practica. In Romania te poti astepta sa se spuna ca albul e negru si negru e alb. Acum nu mai poate sa se spuna asta. O Curte de Apel a spus ca albul e alb. Acum nu mai poate Tribunalul sa spuna altceva.



Decizia mi-a facut un bine, e aur! Vin cu decizia de la Curtea de Apel si zic: «Uite, domne, o hotarare definitiva si irevocabila care zice ca palmaresul inseamna continuitate». Are un impact major pentru ca vin cu practica. Pentru mine are relevanta, ma ajuta.



O societate poate avea mai multe sigle. Dar niciuna dintre ele nu atrage palmaresul. Dar palmaresul atrage marca, cea cu care ai facut istorie. Eu vin si spun ca pana acum nu s-a stiut asta. Nu s-a invocat intr-o instanta. Zic ca am palmaresul si istorie si o sa cer revizuire la celelalte hotarari. Spun asa «Eu am o istorie si palmares, pe care le-am facut cu acest nume. Nu-mi poti lua numele. Palmaresul si istoria atrag numele. Numele nu atrage palmaresul si istoria. Eu am facut istorie cu un nume. Nu imi poti lua numele cu care am facut istorie». Iau numele, istoria si palmaresul inapoi.



Si un om cu putina inteligenta intelege. Un judecator nu are cum sa nu inteleaga asta, decat daca este rau intentionat" a spus Gigi Becali pentru Gazeta.