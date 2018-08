EXCLUSIV | Raspunsul Viitorului la interesul lui Becali pentru Ianis Hagi! Presedintele clubului spune care e singurul mod in care se pot purta negocierile

Gigi Becali vrea sa faca marea "capitaniada" la FCSB. El a pus ochii pe inca doi capitani din Liga I: Nistor, de la Dinamo, si Ianis Hagi, de la Viitorul.

Cristian Bivolaru, presedintele Viitorului, a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X. El a afirmat ca orice oferta pentru un jucator al fostei campioane este luata in considerare si analizata. Pe de alta parte, el spune ca discutiile FCSB - Viitorul se fac altfel decat cele intre Viitorul si orice alt club. Mai exact, Becali si Hagi discuta personal.

"Sa fie sanatos! Si sa aiba bani! Daca are chef sa faca vreo oferta, asta e problema lui.

Astea sunt discutii pe care Gigi Becali le poarta direct cu Gica Hagi, nu cu altcineva.

Orice oferta se ia in calcul si se analizeaza, asa e normal si de bun simt.

Daca ne luam dupa ultimul meci, echipa arata promitator. Noi am avut niste sincope, am pierdut nemeritat niste puncte impotriva Calarasiului si a Chiajnei. Dar incet-incet echipa se pune pe picioare. Este destul de complicat inca, pentru ca sunt multi jucatori, toti vor sa prinda echipa, si lucrurile nu sunt usoare pentru staff.

Dragus nu este o surpriza pentru noi, cei din club, pentru ca il asteptam sa iasa la rampa. Surprinzatoare a fost poate folosirea lui ca varf la inceputul sezonului, pentru ca el juca mai mult mijlocas ofensiv, decar, pana acum. Dar folosirea sa ca varf a dus la marcarea multor goluri pentru un jucator de varsta lui. Usor-usor va fi un nou atacant de mare clasa.



Si in cazul lui orice oferta se ia in calcul. La noi intotdeauna au primat doua aspecte: interesul jucatorului si apoi cel al clubului.

Ianis Hagi a acumulat si el, ca si alti jucatori, oarece oboseala, pentru ca a fost un inceput de sezon cu multe meciuri. Am avut o vacanta foarte scurta, pentru ca am jucat turul 1 preliminar.

Cred ca putem face fata din nou unei confruntari cu echipele care se vor lupta pentru locurile de cupe europene. Este greu de pictat un obiectiv, atata timp cat nu exista niciun fel de transparenta la cluburi. La noi lucrurile sunt clare, lotul e cunoscut, bugetul la fel, facem totul public. Dar te trezesti cu echipe care au terminat sezonul cu mari probleme financiare si acum aduc multi straini, pe salarii foarte mari. Nu prea stii cu cine este in competitie", a spus Cristian Bivolaru, presedintele Viitorului, la PRO X.