"Mai trebuie sa-l iau pe asta si GATA!" Transferul la care nu s-a gandit nimeni! Becali ARUNCA milioane pentru visul INTERZIS pana azi

Becali e aproape sa-l rateze pe Nistor, iar Craiova nu i-a dat niciun raspuns pentru Mitrita.

Patronul FCSB are pe cine sa dea banii. Visul sau cel mai important: Ianis Hagi!

Becali spune ca va transfera de acum inainte doar capitani de echipa. Ianis e tinta sa principala, desi e convins ca negocierile cu Hagi au sanse mici de succes.

"Pentru Mitrita am negociat prin TV, adica deloc. Am facut oferta 3 milioane, dar nu am primit raspuns. De acum incolo numai capitani iau, o sa vedeti. Mai am sa iau capitanul de la Viitorul si gata. Sa n-auda Gica, se supara, a zis ca nu-l da niciodata la mine. Nu mai vorbesc acum, gata", a spus Becali la Digisport.

Ianis Hagi a revenit in iarna la Viitorul dupa un an si jumatate la Fiorentina, in Serie A. Ianis (19 ani), a prins doar doua jocuri la clubul din Serie A.