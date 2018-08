Mihai Mironica despre cum a devenit Craiova "Campioana unei mari iluzii"

Ce am sustinut mereu, ca nici Rotaru, nici Mititelu nu au echipa de fotbal Universitatea Craiova, a fost confirmat de Curtea de Apel din Timisoara printr-o decizie definitiva si irevocabila.

Motivarea deciziei exprima explicit faptul ca echipa pe care o patroneaza Mihai Rotaru este una noua, fara vreo legatura cu trecutul glorios al Craiovei Maxima.

Cand am rostit pe finalul meciului din primavara de la Botosani ca echipa din Craiova se califica in premiera in finala Cupei Romaniei, suporteri ai Craiovei si patronul Rotaru s-au repezit sa ma acuze de tot felul de lucruri intr-un mod agresiv. Insa rostul unui comentator, al unui jurnalist nu este acela de a spune ce doresc puternicii sau agresivii zilei, ci ceea ce este de bun simt, ceea ce este logic, ceea ce, iata, este confirmat si de o instanta suprema.

Intotdeauna cand sustii o astfel de idee, esti acuzat de interese obscure, de faptul ca esti platit de cineva pentru a spune asta sau de faptul ca “ai ceva cu cineva”. Nu am avantajat niciodata tabara Mititelu, am sustinut mereu ca nici actuala echipa a acestuia nu este Universitatea Craiova. Nu “am nimic impotriva Craiovei”, intamplator Craiova Maxima a fost prima mea dragoste in fotbal, a fost iubirea copilariei mele. Si mi se pare amuzant ca “ultrasii” unei anumite parti nu iau in calcul si posibilitatea ca ai putea fi platit sa sustii ca echipa din Liga 1 este Craiova cea din toate timpurile...

LPF s-a grabit sa spuna ca aceasta echipa din Liga 1 este clasica Universitatea Craiova. Va fi interesant de vazut cum vor justifica ei acest anunt care nu mai este combatut doar de bunul simt, ci si de o instanta suprema acum.

Este de remarcat si atitudinea instantei de judecata in fata unui club care a fost nasit de actualul partid de guvernamant si care are parte de sustinerea fatisa a celor mai importante figuri ale guvernarii.

Ce s-a intamplat in cazul “Craiolgutei” este insa valabil pentru toata puzderia de clone aparute pe tot cuprinsul tarii. Niciuna dintre echipele infiintate in ultimii ani si care poarta denumirile unor cluburi vechi nu este cu adevarata acea echipa veche de la care se revendica.

Ar putea parea unui peisaj apocaliptic, dar nu este asa. Fotbalul nu va muri niciodata, oamenii vor continua sa fie pasionati de cel mai frumos sport. O astfel de situatie a existat si la instaurarea comunismului cand au fost rase de pe fata pamantului mai toate cluburile importante ale perioadei interbelice. Doar ca noi, jurnalistii, trebuie sa marcam un lucru, indiferent de reactiile viscerale: fotbalul romanesc se reface cu echipe noi dupa Marea Depresie care a matirat prin faliment economic mai toate echipele romanesti din perioada comunista. Asa cum comunistii faceau cu echipele erei anterioare din ratiuni ideologice.