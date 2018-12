REAL MADRID - AL AIN LIVE 18.30 | Solari pariaza pe "cuplul" invincibil in finala Campionatului Mondial al Cluburilor! Echipele probabile

Comentam impreuna tot ce se intampla in REAL MADRID - AL AIN pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro

Real Madrid este mare favorita la castigarea pentru al 3-lea an consecutiv al CM al Cluburilor. Prima si singura echipa din Emiratele Arabe care a castigat AFC Champions League a reusit sa o elimine surprinzator pe River Plate in semifinale, la penalty-uri, insa e vazuta ca victima sigura la pariuri - cota echipei lui Zoran Mamic variaza intre 12 si 16!

Echipa antrenata in trecut de Ilie Balaci, Anghel Iordanescu si Cosmin Olaroiu mizeaza pe atacantul suedez Markus Berg, fost jucator la Hamburg, PSV si Panathinaikos, pentru marea surpriza. Berg a deschis scorul in semifinala cu River Plate si se simte excelent la Al Ain - el a marcat 35 de goluri in 33 de partide de la transferul din 2017!

De partea cealalta, Santiago Solari poate rasufla usurat - ii va avea pe teren din primul minut pe Marcelo si Carvajal. Si cand acestia sunt pe teren, Real Madrid are rezultate excelente - o singura infrangere in acest sezon i-a avut ca titulari, iar aceea a venit dupa prelungiri, in Supercupa Europei cu Atletico. Bale, cel care a marcat toate cele 3 goluri cu Kashima in semifinala, va fi si el pe teren din primul minut.

Echipele probabile:

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Llorente, Kroos; Vazquez, Bale, Benzema

Al Ain

Eisa; Mohamed, Ahmed, Fayez, Shiotani; Abdulrahman, Barman, Doumbia; El Shahat, Caio; Berg