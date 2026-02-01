În etapa 25 din sezonul regulat al Superligii României, FCSB o întâlnește pe FC Botoșani acasă (joi, 5 februarie, ora 20:30). Până atunci, roș-albaștrii o vor înfrunta duminică seară pe Csikszereda, în runda 25, tot la București.



FCSB nu a câștigat niciun meci în acest an. Ultima victorie a campioanei a venit la sfârșitul lui decembrie 2025, când echipa pregătită de Elias Charalambous s-a impus cu 2-1 în fața rivalei Rapid.



Abia așteaptă să o înfrunte pe FCSB în Superliga: ”Ne distrăm cu ea, vă spun eu”. Cine îi pune gând rău campioanei



Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, e sigur de faptul că moldovenii se vor ”distra” cu FCSB și că vor învinge, chiar dacă meciul se joacă pe terenul campioanei.



”Problema Botoșaniului este o scădere de formă foarte, foarte curioasă, cu niște meciuri jucate ba pe gheață, ba pe... Locul din clasament e ca atunci când bei toată noaptea vodcă și nu știi unde e ușa. Cam asta e. Te amețește, te sperie. Asta se întâmplă la Botoșani.



Sper ca mâine să fim limpezi și să câștigăm. Dacă am câștigat cu Galați, mergem rachetă! Ne distrăm cu FCSB, vă spun eu, dacă o batem pe Galați. N-avem treabă la FCSB”, a spus Iftime, potrivit digisport.



Până la meciul cu FCSB, FC Botoșani o va înfrunta pe Oțelul Galați luni seară, de la 18:30, în etapa #24. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

