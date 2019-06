EXCLUSIV! Lovitura grea pentru Gigi Becali! Jucatorul pe care il dorea enorm la FCSB va semna cu CFR Cluj!

Campioana CFR Cluj da o lovitura importanta pe piata transferurilor.

CFR Cluj este aproape de prima lovitura din aceasta vara pe piata transferurilor! Oficialii campioanei s-au inteles cu cei de la Botosani pentru transferul fundasului central, Andrei Burca! Desi era dorit si de FCSB, cei de la CFR Cluj s-au miscat mai rapid si au ajuns la un acord pentru transfer.

Dan Petrescu a dorit mult intariri in centrul apararii in conditiile in care, cel putin pentru moment, nu a prelungit imprumutul lui Boli, jucator care apartine de Guizhou Hengfeng.

Burca va fi astfel prezent la reunirea lotului celor de la CFR Cluj de duminica, urmand sa plece cu echipa lui Dan Petrescu in cantonamentul din Austria, unde CFR va avea 5 partide amicale.

Becali il voia de 1 an

Patronul celor de la FCSB anunta inca din vara trecuta ca il vrea pe Andrei Burca. Becali spunea ca l-a propus pe jucatorul de 26 de ani lui MM Stoica si lui Nicolae Dica, insa acestia nu l-au dorit. In ciuda acestui fapt, Becali voia sa-l aduca acum pe Burca, cel care a evoluat in 39 din cele 40 de partide ale Botosaniului din sezonul precedent, reusind 2 goluri.