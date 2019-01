ULTIMA ORA | Dinamo isi pierde unul dintre cei mai buni jucatori: Salomao paraseste haita! Rednic a confirmat despartirea

Dinamo ramane fara unul dintre cei mai productivi jucatori ai sai. Portughezul Diogo Salomao este pe picior de plecare!

Diogo Salomao urmeaza sa plece de la Dinamo. Mircea Rednic spune ca mijlocasul lusitan are deja ofertele, iar clubul este in discutii pentru cedarea sa.

In schimb, Rednic va primi alti doi fotbalisti: un fundas stanga si un fundas dreapta.

"Avem acordul a doi fundasi, dreapta si stanga, care vor sosi astazi sa semneze. Eu imi doresc inca un fundas central. Cred ca si el va semna. Va mai fi un jucator, un atacant, care poate sa joace si al doilea varf sau in partea stanga si partea dreapta, pentru ca mai mult ca sigur Salomao va pleca. Nu pot sa va spun unde, cluburile sa aranjeze si el sa fie multumit cu contractul. Are doua oferte. E greu sa obtii ceea ce iti doresti. Nu ca are salariul mare, dar are o varsta si isi doreste.

Noi trebuie sa ne adaptam noilor conditii, filosofia legata de contracte si buget pentru acest sezon este diferita fata de inceputul sezonului. Din vara, situatia va fi altfel", a spus Rednic intr-o conferinta de presa sustinuta in cantonamentul din Antalya.

In aceasta iarna, la Dinamo au sosit Ioan Filip, Mamoutou N'Diaye, Sean McDermott, Jordan Mustoe, Reda Jaadi si Naser Aliji.