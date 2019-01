ULTIMA ORA | Hagi a transferat un fotbalist pe care FCSB l-a detinut in coproprietate, dar la care a renuntat usor

Gica Hagi l-a repatriat pe fostul international de tineret Andreas Calcan, acum in varsta de 24 de ani.

Andreas Calcan (24 de ani) a semnat un contract pe doi ani si jumatate cu Viitorul. Fotbalistul a jucat in ultimele sezoane in Olanda, trecand pe la Willem II Tilburg, Dordrecht si Almere City. In trecut, FCSB a detinut o parte din drepturile sale federative, cumparate de la U Cluj! Becali a renuntat insa ulterior la acestea.

"FC Viitorul anunta transferul jucatorului Andreas Calcan, care a semnat un contract valabil pentru 2 ani si 6 luni cu gruparea constanteana. In varsta de 24 de ani, Andreas Calcan a mai evoluat in cariera sa pentru U Cluj, Willem II Tilburg, Dordrecht si Almere City. Noul jucator al Viitorului se afla deja in cantonamentul echipei de la Belek", a scris Viitorul intr-un comunicat.

Viitorul i-a mai luat in aceasta iarna pe Tircoveanu (fost la Dinamo), Eric (revenit din Arabia), Bas Kuipers (ADO Den Haag) si Rivaldinho (Levski Sofia).