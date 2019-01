ULTIMA ORA! Barcelona a facut cel mai surprinzator transfer! Un fost jucator de la Milan vine langa Messi

Barcelona a mai facut un transfer!

Barcelona l-a imprumutat pe Kevin Prince Boateng, fost jucator la Milan, Las Palmas si Sassuolo, anunta Gianluca DiMarzio.

Jucatorul a batut palma cu clubul catalan si e asteptat sa semneze contractul. Boateng va fi imprumutat pana in vara cu optiune de cumparare definitiva pentru 8 milioane de euro. Boateng a jucat 13 meciuri si a marcat 4 goluri in Serie A pentru Sassuolo in acest sezon.

BOATENG, SURPRIZA BARCELONEI!



Transferul lui Boateng a venit de nicarieri! Barcelona are nevoie de un mijlocas ofensiv, iar jucatorul german poate contribui intari lotul lui Valverde in retur. Denis Suarez si Munir vor sa plece, iar Dembele s-a accidentat si va lipsi 15 zile de pe teren.

Boateng a schimbat mai multe echipe in cariera sa. A inceput la Hertha, apoi a trecut pe la Tottenham, Dortmund, Portsmouth, Milan, Schalke, Las Palmas, Eitracht Frankfurt, iar din 2018 se afla la Sassuolo. Spre deosebire de fratele sau, Kevin Prince Boateng a ales sa joace pentru nationala Ghanei, pentru care a prins 15 meciuri si a marcat 2 goluri.

Boateng i-a luat locul lui Florin Andone!

Barcelona va juca rolul unui numar "9" la Barcelona, potrivit Mundo Deportivo. Saptamana trecuta, acelasi ziar publica o lista de jucatori urmariti de Barcelona pentru acest post pe care se afla si Florin Andone de la Brighton. Atacantul roman a jucat cu Deportivo in sezonul trecut in La Liga, iar apoi a plecat in Premier League dupa retrogradarea echipei din La Coruna.

Urmeaza DE ZERBI ca antrenor?

Venirea lui Boateng de la Sassuolo nu poate fi singura surpriza de acest gen pentru Barcelona. Presa italiana anunta recent ca si antrenorul Roberto De Zerbi, fost jucator la CFR Cluj, se afla pe lista sefilor de pe Camp Nou pentru posibilii inlocuitori ai lui Valverde. Acesta nu si-a prelungit contractul si nici nu a primit o oferta din partea conducerii.