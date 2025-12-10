Ce salariu primește cel mai bine plătit fotbalist al lui Feyenoord, următoarea adversară pentru FCSB în Europa League

Ce salariu primește cel mai bine plătit fotbalist al lui Feyenoord, următoarea adversară pentru FCSB &icirc;n Europa League Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB - Feyenoord se joacă pe Arena Națională, joi, 11 decembrie, de la ora 22:00.

TAGS:
Europa LeagueFCSBsalariifeyenoord
Din articol

Ajunsă în etapa a șasea a fazei grupelor UEFA Europa League cu o victorie și patru înfrângeri, FCSB are nevoie de victorie împotriva olandezilor de la Feyenoord Rotterdam pentru a păstra șanse la calificarea în primăvara europeană.

După succesul obținut scor 1-0, în deplasare, contra câștigătoarei Cupei Olandei, Go Ahead Eagles, campioana României va primi vizita ocupantei locului trei în ediția precedentă a campionatului olandez.

Cel mai bine plătit jucător din lotul lui Feyenoord este portarul Justin Bijlow

În lotul actual al clubului Feyenoord Rotterdam, trecut în anii precedenți prin UEFA Champions League, cel mai bine plătit jucător este tocmai portarul Justin Bijlow. Acesta încasează un salariu anual de €1,500,000, adică primește aproximativ €125,000 lunar. La 27 de ani, Bijlow are în palmares două campionate ale Olandei, două cupe și trei supercupe.

În topul celor mai bine plătiți fotbaliști ai adversarei FCSB de joi, Feyenoord, se mai regăsesc bosniacul Anel Ahmedhodzic - fundaș central, fost dublu câștigător în campionatul suedez, cu Malmo. Acesta primește anual suma de €800,000, adică circa €67,000 per lună, conform Capology.

Pe locul trei, în clasamentul salariilor generoase plătite de Feyenoord este olandezul Sem Stejin. Mijlocașul ofensiv obține un salariu anual de €750,000, adică €62,500 lunar.

Același salariu îl primește și sud-coreeanul In-beom Hwang, mijlocaș defensiv care a ieșit de două ori campion în Serbia, cu Steaua Roșie Belgrad.

FCSB

  • Fcsb puskas youth league
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Feyenoord Rotterdam, evaluată de Transfermarkt la 235 milioane de euro

Potrivit Transfermarkt, cel mai valoros om din lotul lui Feyenoord este Quinten Timber, fratele geamăn al fundașului-dreapta al clubului Arsenal Londra, Jurrien Timber. Quinten Timber este cotat la prețul de 25 de milioane de euro, la fel ca Givairo Read, accidentat, la ora actuală.

Al treilea fotbalist cotat la minimum 20 de milioane de euro din lotul lui Feyenoord este Anis Hadj Moussa.

De partea apropiată, FCSB este evaluată la 48 de milioane de euro, cel mai scump fotbalist din lot fiind considerat Darius Olaru, cu un preț setat la 7,5 milioane de euro.

Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu îl urmează în top, cu prețuri stabilite în jurul sumei de 5 milioane de euro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un adolescent a fost bombardat cu 120 de mesaje în 20 de minute, iar în câteva ore a murit. Caz șocant în SUA
Un adolescent a fost bombardat cu 120 de mesaje &icirc;n 20 de minute, iar &icirc;n c&acirc;teva ore a murit. Caz șocant &icirc;n SUA
ULTIMELE STIRI
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Patru antrenori rom&acirc;ni au obținut licența PRO! Unul pregătește deja o echipă din Superligă
Patru antrenori români au obținut licența PRO! Unul pregătește deja o echipă din Superligă
Cum arată tabloul semifinalelor de la Campionatul Mondial de handbal feminin
Cum arată tabloul semifinalelor de la Campionatul Mondial de handbal feminin
Ce noroc! Rom&acirc;nia U19 visează la European după ce și-a aflat adversarele de la Turul de Elită
Ce noroc! România U19 visează la European după ce și-a aflat adversarele de la Turul de Elită
Dorinel Munteanu, noul antrenor al lui Hermannstadt: &rdquo;Vreau ca echipa să fie de temut&rdquo;
Dorinel Munteanu, noul antrenor al lui Hermannstadt: ”Vreau ca echipa să fie de temut”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
E gata! Hermannstadt are antrenor: &rdquo;Semnează pe un an și jumătate&rdquo;

E gata! Hermannstadt are antrenor: ”Semnează pe un an și jumătate”

Al treilea transfer la FCSB după Duarte și Ciubotaru?! Mihai Stoica a făcut anunțul: &rdquo;Suntem &icirc;n discuții!&rdquo;

Al treilea transfer la FCSB după Duarte și Ciubotaru?! Mihai Stoica a făcut anunțul: ”Suntem în discuții!”

Salah, prima decizie după ce a fost exclus din lotul lui Liverpool: unde a fost fotografiat, astăzi

Salah, prima decizie după ce a fost exclus din lotul lui Liverpool: unde a fost fotografiat, astăzi

Nota primită de Dennis Man după ce a intrat la pauză &icirc;n thriller-ul PSV &ndash; Atletico Madrid 2-3

Nota primită de Dennis Man după ce a intrat la pauză în thriller-ul PSV – Atletico Madrid 2-3

Gigi Becali i-a anunțat transferul, dar jucătorul NU vrea să semneze cu FCSB!

Gigi Becali i-a anunțat transferul, dar jucătorul NU vrea să semneze cu FCSB!

E gata! Dorinel Munteanu a semnat. Detaliile contractului

E gata! Dorinel Munteanu a semnat. Detaliile contractului



Recomandarile redactiei
Patru antrenori rom&acirc;ni au obținut licența PRO! Unul pregătește deja o echipă din Superligă
Patru antrenori români au obținut licența PRO! Unul pregătește deja o echipă din Superligă
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Dorinel Munteanu, noul antrenor al lui Hermannstadt: &rdquo;Vreau ca echipa să fie de temut&rdquo;
Dorinel Munteanu, noul antrenor al lui Hermannstadt: ”Vreau ca echipa să fie de temut”
Ce noroc! Rom&acirc;nia U19 visează la European după ce și-a aflat adversarele de la Turul de Elită
Ce noroc! România U19 visează la European după ce și-a aflat adversarele de la Turul de Elită
Cum arată tabloul semifinalelor de la Campionatul Mondial de handbal feminin
Cum arată tabloul semifinalelor de la Campionatul Mondial de handbal feminin
Alte subiecte de interes
FCSB, față &icirc;n față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana Rom&acirc;niei din Europa League, cu LASK Linz
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
Adversar cu două fețe! Cum au descris-o austriecii pe campioana Rom&acirc;niei. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Oferim printre cele mai mari salarii din Europa. De ce nu ne comportăm invers? Vă dau un exemplu! Robert Licu, discurs-manifest
"Oferim printre cele mai mari salarii din Europa. De ce nu ne comportăm invers? Vă dau un exemplu!" Robert Licu, discurs-manifest
Ce salariu are Kylian Mbappe la PSG. Este cel mai mare din Ligue 1, peste salariile lui Lionel Messi și Neymar!
Ce salariu are Kylian Mbappe la PSG. Este cel mai mare din Ligue 1, peste salariile lui Lionel Messi și Neymar!
CITESTE SI
Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan

stirileprotv Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Melania Trump, apariție festivă alături de Moș Crăciun, la un eveniment caritabil. GALERIE FOTO

stirileprotv Melania Trump, apariție festivă alături de Moș Crăciun, la un eveniment caritabil. GALERIE FOTO

După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o &bdquo;relație de probă&rdquo; cu Guvernul Bolojan. &bdquo;Dacă nu ne plac deciziile, ieșim&rdquo;

stirileprotv După ce a amenințat de 6 ori că pleacă, PSD vrea o „relație de probă” cu Guvernul Bolojan. „Dacă nu ne plac deciziile, ieșim”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!