Ce salariu primește cel mai bine plătit fotbalist al lui Feyenoord, următoarea adversară pentru FCSB în Europa League

Ajunsă în etapa a șasea a fazei grupelor UEFA Europa League cu o victorie și patru înfrângeri, FCSB are nevoie de victorie împotriva olandezilor de la Feyenoord Rotterdam pentru a păstra șanse la calificarea în primăvara europeană.

După succesul obținut scor 1-0, în deplasare, contra câștigătoarei Cupei Olandei, Go Ahead Eagles, campioana României va primi vizita ocupantei locului trei în ediția precedentă a campionatului olandez.

Cel mai bine plătit jucător din lotul lui Feyenoord este portarul Justin Bijlow

În lotul actual al clubului Feyenoord Rotterdam, trecut în anii precedenți prin UEFA Champions League, cel mai bine plătit jucător este tocmai portarul Justin Bijlow. Acesta încasează un salariu anual de €1,500,000, adică primește aproximativ €125,000 lunar. La 27 de ani, Bijlow are în palmares două campionate ale Olandei, două cupe și trei supercupe.

În topul celor mai bine plătiți fotbaliști ai adversarei FCSB de joi, Feyenoord, se mai regăsesc bosniacul Anel Ahmedhodzic - fundaș central, fost dublu câștigător în campionatul suedez, cu Malmo. Acesta primește anual suma de €800,000, adică circa €67,000 per lună, conform Capology.

Pe locul trei, în clasamentul salariilor generoase plătite de Feyenoord este olandezul Sem Stejin. Mijlocașul ofensiv obține un salariu anual de €750,000, adică €62,500 lunar.

Același salariu îl primește și sud-coreeanul In-beom Hwang, mijlocaș defensiv care a ieșit de două ori campion în Serbia, cu Steaua Roșie Belgrad.

