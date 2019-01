Rednic a ofertat un jucator de nationala si a primit un raspuns amuzant! Cum l-a refuzat fostul capitan de la Dinamo

Mircea Rednic i-a propus lui Dragos Grigore sa vina la Dinamo.

Mircea Rednic e disperat sa ia un fundas pana la reluarea campionatului si si-a incercat norocul la Dragos Grigore, fostul capitan al lui Dinamo, in prezent sub contract cu Ludogorets.

Grigore a ajuns in vara in Bulgaria, dar nu a evoluat niciun minut pana acum pentru Ludogorets.

Rednic a dat nas in nas cu Dragos Grigore si Cosmin Moti in hotelul in care Dinamo si Ludogorets sunt cazate in Antalya.

"Eram jos, in receptia hotelului, ne uitam dupa jucatori, analizam ce sa luam si i-am vazut pe ei. Le-am zis <<hai, unul dintre voi sa vina la Dinamo, ca oricum nu puteti sa jucatori amandoi."

"Ma refeream la Grigore, dar mi-a zis ca nu poate, ca nu stiu ce...", s-a amuzat Rednic.

Antrenorul lui Dinamo spune ca bulgarii de la Ludogorets i l-au propus pe May Mahlangu.

"Ne-au zis de May, ca nu joaca acolo. Dar nu exista nicio sansa sa ajunga la Dinamo", a mai spus Mircea Rednic.