ULTIMA ORA | Dezvaluire bomba a lui Gigi Becali: "Steaua putea sa fie retrogradata! Am avut emotii mari!"

Gigi Becali a dezvaluit in aceasta dimineata faptul ca Steaua (FCSB) putea fi retrogdata in 2013, in perioada in care el era dupa gratii.

Becali spune ca Traian Basescu, pe atunci presedintele Romaniei, "a intervenit la Mircea Sandu pentru ca Steaua sa nu fie retrogdata."

"Atunci am avut cele mai mari emotii. Eram la inchisoare, iar Steaua putea fi retrogradata. Asta pentru ca am fost condamnat pentru coruptie, aveam procesul la UEFA pentru retrogradare."

"Basescu l-a chemat pe Mircea Sandu, a intervenit sa nu retrogradeze Steaua. Nu pot sa spun mai multe, intrebati-l pe Mircea Sandu, sa va spuna el daca vrea."

"Ce-ar fi insemnat? La revedere cu Steaua! Daca retrogradam, falimentam, nu imi mai pasa de nimic."

"In anul ala s-a achitat Steaua, nu a retrogradat, am intrat in Liga Campionilor si i-am vandut pe Chiriches si Rusescu. Am castigat peste 40 de milioane de euro. Apoi l-am vandut si pe Gardos, 50 de milioane de euro."

"Au mai venit si despagubirile de la ANRP, 110 milioane de euro. Deci au fost 160 de milioane de euro, bani castigati in perioada in care am fost in puscarie", a spus Becali la Dig