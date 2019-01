Noul comandant CSA Steaua, despre o posibila impacare cu FCSB: "Nu am exclus niciodata!"

Bixi Pompiliu Mocanu, noul comandant CSA Steaua, nu exclude o impacare cu FCSB.

Noul comandant CSA Steaua, Bixi Pompiliu Mocanu, a comentat declaratia data zilele trecute de Helmuth Duckadam, cel care spunea ca este convins ca exista posibilitatea unei impacari intre CSA si FCSB.

"E o opinie personala. Nu stiu pe ce se bazeaza declaratia lui Duckadam. Noi ne vedem de treaba noastra. Incet, asezat, facem pasii in ordinea fireasca. Suntem in curs sa ne realizam proiectul de infrastructura pentru liga a treia. Urmeaza, tot asa, cu o politica inteleapta, sa aducem jucatori la echipa si ne dorim sa ne indeplinim obiectivele astfel incat sa ajungem in Liga I."

"Nu am exclus niciodata nimic, dar nu ne-am propus, pentru ca avem alte obiective. Nu este o prioritate pe agenda noastra de activitati", a spus comandantul CSA Steaua.

Bixi Pompiliu Mocanu spune ca au inceput lucrarile la constructia noului stadion.

"Momentan, stiu ca se escaveaza la fundatie. Stiu ca la jumatatea lui iulie va fi gata partea de structura, de rezistenta, si apoi in functie de cum se misca antreprenorul care are lucrarea in executie, sa putem sa ne organizam spatiile interioare si sa fim cat mai repede gata.", a mai spus comandantul CSA Steaua.

Duckadam: "Ne vom impaca cu Armata!"



Intr-un interviu acordat saptamana trecuta, Helmuth Duckadam a spus ca se asteapta ca CSA Steaua si FCSB sa ajunga la un numitor comun, iar FCSB sa isi recapete numele "Steaua" si sa isi joace meciurile pe noul stadion Ghencea.

"Cand cei de la CSA nu vor reusi in planul lor atunci vor renunta la aceasta idee pentru ca le va fi foarte greu, totul e clar. Iar apoi lucrurile vor reveni pe un fagas normal si singura echipa care va putea juca pe noul stadion din Ghencea va fi FCSB, viitoarea Steaua. In plus, eu cred ca ne vom impaca si cu Armata. Exista posibilitatea asta, dar trebuie sa avem rabdare. Sunt convins ca acest lucru se va intampla in momentul in care se va finaliza constructia stadionului din Ghencea", a spus Duckadam la Telekomsport.