Gnohere a PICAT proba cantarului la FCSB! Ce risca atacantul din cauza kilogramelor in plus! 

Gigi Becali l-a avertizat pe Harlem Gnohere ca trebuie sa slabeasca.

Revenit dupa operatia suferita in aceasta vara, Harlem Gnohere are doua kg in plus si nu a trecut testul cantarului de la FCSB de azi. Sunt sanse mari ca atacantul sa fie amendat, dar si sa fie exclus din lot pentru partida de duminica de la Craiova, anunta Digi. FCSB l-a legitimat zilele trecute de Tsoumou, fostul atacant de la Hermannstadt, iar Ioan Hora si-a revenit dupa ce a fost accidentat.



Gigi Becali: Daca Gnohere are 500 grame in plus nu joaca!



"Nu stiu de Gnohere, astazi vedem. Daca are sub 72 de kilograme poate sa joace. Daca are 72,5 kilograme, nu va juca. Daca ai 2 kilograme in plus, nu joci! Adica nu va juca titular, poate sa stea pe banca.

In functie de cantar se decid titularii. Doar Gnohere are probleme. Pintilii nu are probleme, dar daca are si cu 2 kilograme in plus nu joaca nici el”, a declarat Gigi Becali de dimineata la Pro X.