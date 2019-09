Meci de risc maxim! Cine va arbitra Craiova - FCSB: Gigi Becali a lansat un ATAC VIOLENT la adresa centralului in urma cu o luna

Craiova - FCSB, duminica, ora 21:00, este marele derby al acestei etape.

Fiind un meci de risc maxim, ca importanta, CCA a delegat la aceasta partida un arbitru cu experienta, insa un central contestat de ambele tabere. Istvan Kovacs va conduce meciul din Banie, dar arbitrul din Carei a primit reprosuri de-a lungul timpului din ambele tabere.

In urma cu 5 saptamani, Gigi Becali a lansat un atac dur la adresa lui Kovacs dupa meciul pierdut de FCSB cu Astra, scor 1-2. "Kovacs si-a batut joc de munca copiilor astora. Nu ti-e rușine? E o mizerie de om. Fault clar in fata lui, ce greseala sa fie? N-a vrut sa-l dea. Daca nu l-a vazut, sa se duca la el acasa, in Ungaria! E clar ca la cum a arbitrat, CFR trebuie sa ia campionatul", a fost reactia violenta a patronului FCSB.

Kovacs a mai avut probleme la un meci al FCSB in urma cu 5 ani. Dupa un ASA Targu-Mures - FCSB, scor 1-0, Kovacs a fost suspendat de Comisia Centrala a Arbitrilor 4 luni.

Si oltenii s-au plans de central. In urma cu un an, dupa un meci cu CFR incheiat 0-0, Bancu il acuza pe Kovacs pentru maniera de arbitraj. "Ne trateaza diferit, incercam sa vorbim cu el, dar el se crede superior, e arogant. Nu putem sa zicem nimic, de parca nu avem niciun cuvant noi. Suntem foarte suparati pentru ca tot timpul venim aici si ne arbitreaza el. Ne uitam la tabela, numai la noi erau galbene, desi si ei faultau la fel", declara la acea vreme jucatorul Craiovei.

Istvan Kovacs a fost arbitrul care a condus ultimul Craiova - FCSB. Cu trei etape inainte de finalul sezonului trecut, Kovacs a arbitrat meciul din Banie, partida pe care FCSB a castigat-o cu 2-0.