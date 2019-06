Becali l-a vandut pe Benzar in Serie A: fundasul pleaca in aceasta seara spre Italia! UPDATE: SUMA DE TRANSFER

FCSB a batut palma cu o nou-promovata din Serie A pentru transferul lui Romario Benzar (27 de ani).

UPDATE 15:10 | FCSB va incasa peste 2.000.000 euro in schimbul lui Romario Benzar, anunta Digi.

FCSB a batut palma cu Lecce, formatie proaspat revenita in Serie A, pentru transferul fundasului de banda dreapta Romario Benzar (27 de ani), anunta Digisport. Potrivit sursei citate, Benzar urmeaza sa plece catre Italia in aceasta seara. El se afla in acest moment in cantonamentul de la Brasov.

Suma de transfer nu este deocamdata cunoscuta.

Becali l-a transferat pe Benzar de la Viitorul in urma cu doi ani, in schimbul sumei de 700.000 euro. Benzar a venit la pachet cu Nedelcu.

Cine il va inlocui pe Benzar la FCSB



FCSB are deja inlocuitor pentru Romario Benzar. Formatia ros-albastra l-a adus liber de contract pe Claudiu Belu-Iordache (25 de ani) de la Astra Giurgiu.