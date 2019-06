Vodut revine in Liga 1! Surpriza majora: cu cine s-a inteles. Clubul anunta ca a mai dat doua lovituri

Nu vor ca nivelul din Liga 1 sa-i ia prin surprindere si fac eforturi importante pentru a-si completa lotul.

Conducatorii Chindiei au reusit deja 3 transferuri importante. I-au adus pe Mihai Vodut (liber dupa jumatate de an la Beitar Ierusalim, in Israel), Ovidiu Bic si Andrei Burlacu. Ultimii doi vin imprumut de la CSU Craiova. Viorel Moldovan a mai cerut intariri. Zilele viitoare, cu echipa din Targoviste va mai semna si portarul Dinu Moldovan. Crescut la Espanyol, Moldovan a jucat la mai multe echipe din ligile a doua si a treia din Spania, apoi a trecut pe la Voluntari si Astra in Liga 1. In ultimele 6 luni a fost sub contract cu ACS Poli, in tricoul careia a retrogradat in C.

Mihai Vodut revine in Liga 1 dupa 6 luni de absenta. Vodut a fost concediat de Viitorul dupa ce au aparut in presa dovezi legate de mai multe bilete pe care le-a jucat la pariuri. In perioada petrecuta la Beitar, Vodut n-a marcat niciun gol.

Chindia a jucat deja doua amicale dupa reunire. A castigat cu 3-1 in fata Clinceniului, apoi a cedat cu acelasi scor in partida cu Viitorul lui Hagi.