Frank Lampard, noul antrenor al lui Chelsea! Fostul jucator emblematic de pe Stamford Bridge e la cateva ore de anuntul oficial

Frank Lampard este pe cale sa devina noul antrenor al lui Chelsea!

Chelsea il pune antrenor pe Frank Lampard (41 de ani), fotbalist care a scris istorie pe Stamford Bridge. Sefii formatiei engleze sunt in discutii avansate cu Lampard, dupa ce acesta a primit OK-ul celor de la Derby County pentru a negocia.

Derby County a dat in aceasta dimineata un comunicat in care anunta ca i-a permis lui Frank Lampard sa negocieze trecerea la Chelsea, clubul din liga a doua transmitand ca nu se va opune in cazul in care cele doua parti vor ajunge la un acord.

Lampard a jucat finala Play Off-ului de promovare

In sezonul recent incheiat, Derby County, cu Frank Lampard antrenor, a jucat finala Play Off-ului pentru promovarea in Premier League. Din nefericire pentru ei, cei de la Derby au pierdut cu 1-2 in fata lui Aston Villa. Ei o invinsesera cu 4-2 la general pe Leeds in semifinale.

Derby a terminat pe locul 6 in Championship si a prins in-extremis Play Off-ul de promovare.