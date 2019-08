"Este un om de mare caracter!" Primele declaratii despre antrenorul favorit sa preia FCSB: "Nu cred ca vor fi discutii"

Viorel Moldovan este favoritul momentului pentru a ajunge la FCSB

Viorel Moldovan este favoritul momentului pentru a ajunge antrenor la FCSB, iar despre acest lucru a vorbit si presedintele de la Chindia, Marcel Ghergu.

"Am vazut si eu declaratia lui Viorel Moldovan, de dupa meciul cu CFR Cluj. Cred ca a fost o interventie nereusita sau putin scoasa din context. Nu e nimic oficial, Viorel Moldovan se afla sub contract cu Chindia Targoviste. Daca in cazul lui Dinamo, adevarat au fost discutii, acum nu e vorba despre nimic si nici nu cred ca vor fi discutii pe acest subiect", a declarat Gherghu la Digi.

Gherghu: "Nu a fost convins ca vrea sa faca pasul"



Marcel Gherghu a dezvaluit de ce Viorel Moldovan nu a ajuns la Dinamo.

"Nu din cauza clauzei n-a mai ajuns Viorel la Dinamo. Au fost alte probleme. Era si o dorinta a lui de a merge, o provocare, dar nici nu era convins ca vrea sa faca pasul. In plus, noi am ajuns la un numitor comun cu Viorel Moldovan de a continua activitatea la Chindia", a mai spus Gherghu

"Nu cred ca Viorel va fi zdruncinat, pentru ca asa cum il stiu eu, este un om de mare caracter si isi va continua activitatea acolo unde are contract. Si-a asumat deja si el acest lucru. Nu stiu daca se potriveste profilului de antrenor de la FCSB. Eu stiu ca avem o relatie buna si speram sa o mentinem in continuare", a mai adaugat Ghergu.

Moldovan: "M-as intelege bine cu Becali"



La finalul partidei dintre Chindia si CFR, Viorel Moldovan a vorbit despre o eventuala plecare la FCSB si e convins ca s-ar intelege bine cu Becali,

"Sunt in zodia Rac, la fel ca domnul Becali. M-as intelege cu el'. De atat a fost nevoie pentru a-l face atent pe Becali.

Moldovan a negociat in ultimele doua saptamani si cu Dinamo, insa a decis alaturi de conducerea Chindiei sa continue la Targoviste. Moldovan (47 de ani) mai are contract cu Chindia pana la finalul sezonului. Sub conducerea sa, echipa a revenit in Liga 1 pentru prima oara dupa 21 de ani.