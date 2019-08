ACUM LIVE VIDEO FCSB si CRAIOVA isi afla posibilele adversare din play-off-ul Europa League! Cu cine pot juca

TRAGEREA LA SORTI INCEPE LA 14:30 si e LIVE pe www.sport.ro!

14:35 CFR e prima care-si afla posibila adversara. In cazul in care va fi eliminata de Celtic, CFR merge in play-off-ul Europa League, unde va fi cap de serie.

14:30 A inceput tragerea la sorti!



14:20 Tragerea la sorti incepe la 14:30 si e LIVE VIDEO AICI.



FCSB va fi cap de serie la tragerea la sorti pentru play-off-ul Europa League. Stelistii pot da peste nume importante, ca Torino sau Rangers, dar si peste adversari inferiori, cum ar fi Austria Viena sau Vitoria Guimaraes.

Posibile adversare FCSB in play-off-ul Europa League

Torino (ITA) / Shakhtyor Soligorsk (BLR)

Ventspils (LVA) / Vitória SC (POR)

Austria Wien (AUT) / Apollon Limassol (CYP)

Midtjylland (DEN) / Rangers (SCO)

Craiova nu va fi cap de serie la tragerea la sorti. Nume importante pot veni pe Oblemenco: Feyenoord, Sparta Praga, Gent sau Espanyol!

Lista adversarelor pentru Craiova, daca o depaseste pe AEK Atena.

Sparta Praha (CZE) / Trabzonspor (TUR)

Feyenoord (NED) / Dinamo Tbilisi (GEO)

AEK Larnaca (CYP) / Gent (BEL)

Luzern (SUI) / Espanyol (ESP)

CFR, cap de serie in play-off-ul Europa League

Daca CFR va fi eliminata, atunci va trece si ea in play-off-ul Europa League. Va fi cap de serie. Adversara se va alege dintre:

Maccabi Tel-Aviv (ISR) / Sūduva (LTU)

Ararat-Armenia (ARM) / Saburtalo (GEO)

Riga FC (LVA) / HJK Helsinki (FIN)

Dudelange (LUX) / Nõmme Kalju (EST)

Sheriff Tiraspol (MDA) / AIK (SWE)