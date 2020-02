Alex Ionita a facut primul antrenament alaturi de noua sa echipa! Unde va evolua fotbalistul! Anuntul facut de club

Alex Ionita si-a gasit echipa.

Viitorul lui Alex Ionita pare sa fie decis. Astra Giurgiu a anuntat prin intermedul site-ului oficial al clubului ca a ajuns la un acord cu CFR Cluj pentru imprumutul lui Alex Ionita. Acesta a efectuat astazi primul antrenament sub comanda lui Bogdan Andone.

"La antrenamentul de astazi, in tricoul Astrei si-a facut aparitia si Alexandru Ionita, mijlocasul nascuta in 1994, care a recunoscut cele mai frumoase clipe ale carierei sale in tricoul echipei noastre. Internationalul de seniori, tineret si juniori, Ionita (care a jucat la CFR Cluj si Universitatea Craiova in ultimele sale 'experiente' fotbalistice) are acordul pentru a se antrena sub comanda lui Bogdan Andone si sunt sanse mari ca sa revina oficial in randurile formatiei nostre", se arata pe site-ul oficial al Astrei.