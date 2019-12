Alex Ionita pleaca de la Universitatea Craiova! Fotbalistul e gata sa joace in Liga 2

Alex Ionita nu a jucat aproape deloc la Craiova.

Fostul jucator al Rapidului e pe cale sa se intoarca "acasa". Ionita, imprumutat de CFR Cluj la Craiova, a fost folosit de Victor Piturca doar 189 de minute in acest campionat, iar o despartire in iarna este tot mai probabila.

"Numarul zece, in proportie foarte mare, pentru ca isi doreste foarte mult, si-a dorit si in vara, Alexandru Ionita, care in momentul de fata este imprumutat la Craiova. Am avut o discutie cu el. Isi doreste foarte mult sa se intoarca acasa. Isi doreste foarte mult sa joace la Rapid din nou.

Va renunta o parte din salariul lui si sper sa ne intelegem cu Universitatea Craiova in sensul acesta", a declarat Pancu, pentru Realitatea Sportiva.

Alex Ionita, care a fost junior la Rapid, a jucat 3 sezoane pentru echipa de sub Podul Grant, inainte sa plece la Astra Giurgiu, in 2014. Ulterior, el a fost transferat la CFR pentru 1 milion de euro si imprumutat la Craiova, incepand cu acest sezon.