Rednic aduce SASE JUCATORI pentru a salva sezonul lui Dinamo: inlocuitor pentru Penedo, aparare noua si oameni de gol! Ce planuri are

Dinamo intra in criza de timp. Dupa 12 etape, formatia din Stefan cel Mare are doar 12 puncte si se afla pe locul 12 al clasamentului. Rednic a anuntat la conferinta de prezentare ca va duce echipa in Play Off, insa debutul nu a fost asa cum se astepta. Doar 1-1 in fata Dunarii Calarasi au reusit "cainii"

Sase jucatori pentru a salva sezonul

Rednic s-a declarat la finalul meciului cu Dunarea dezamagit de o parte din jucatori, spunand ca "strainii nu au aratat ca isi merita banii". Antrenorul se gandeste deja sa faca o serie de schimbari la nivelul lotului si a inceput negocierile cu alti fotbalisti, pe care sa-i aduca in pauza de iarna.

Rednic vrea un portar nou, doi fundasi centrali, compartiment in care Dinamo a suferit cel mai rau, un mijlocas si doi atacanti.

"Vor fi schimbari si la meciul urmator, ne miscam, sper ca saptamana asta sa ne intarim mai ales in zona de aparare si sa pregatim altfel meciul cu Chiajna.

Suntem in discutii cu un portar, doi fundasi, un mijlocas central, doi atacanti, nu mai putem sa ne jucam! Nu e usor sa aducem jucatori buni liberi, dar trebuie sa facem asta, riscam sa nu ne indeplinim obiectivul", a spus Rednic.