Ultima etapa a turului de campionat: ACUM: Poli Iasi 0-2 Hermannstadt, 21:00 derby intre Astra si CS U Craiova

17:19

ACUM: POLI IASI - HERMANNSTADT 0-2



GOL HERMANNSTADT! MIN 38 -> Dumitriu majoreaza avantajul formatiei lui Miriuta

GOL HERMANNSTADT! MIN 22 -> Tsoumou deschide scorul in meciul de la Iasi



Poli Iasi primeste vizita celor de la Hermannstadt in ultima etapa a primei ligi. Echipa antrenata de Flavius Stoican se afla pe locul 10 in clasament cu un total de 14 puncte si vin dupa 3 infrangeri consecutive cu CFR, Viitorul si Gaz Metan.



Oaspetii de la Hermannstadt se afla la prima deplasare cu Vasile Miriuta pe banca, iar situatia din clasament este ingrijoratoare. Sibienii sunt pe locul 13 cu doar 8 puncte si risca sa fie depasiti de ultima clasata FC Voluntari. In ultima etapa, Hermannstadt a pierdut pe teren propriu cu Astra scor 2-0.