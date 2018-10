El e noul Gnohere din Liga 1! "Are viteza mai buna decat 'Bizonul!' Speram sa ne dea 15 goluri pe sezon!"

Gnohere se pregateste sa plece din Romania in iarna, insa in Liga 1 va ramane o "copie" a sa.

Cel putin asa sustine Ioan Andone care a declarat ca FC Voluntari are in lot un jucator cel putin la fel de bun precum atacantul lui Dica. Este vorba despre Nathan Kabasele, un belgian in varsta de 24 de ani care a jucat timp de 7 ani la Anderlecht.

"Avem mai multi jucatori buni. Mijlocasul Aissa Bilal Laidouni (21 de ani) si atacantul Nathan Kabasele (24 de ani), ambii francezi, sunt jucatori foarte buni care vor impresiona in Liga 1. Stati sa-l vedeti pe Kabasele, nu intamplator a stat 6 ani la Anderlecht! Azi a intrat in partea a doua, pentru ca nu este la 100%. A fost sansa noastra, ca l-am luat. El e un lider asa ca am avut noroc pentru ca n-a gasit altceva. Ca un atacant de calitatea lui ar avea loc la multe echipe bune. Il asemanam chiar cu Gnohere, numai ca el e de picior drept, plus ca are viteza mai buna decat Gnohere. E bine ca-l avem noi in lot pe Kabasele. Il avem doi ani de zile si speram sa ne dea 15 goluri pe sezon", a declarat Ioan Andone pentru DigiSport.

FC Voluntari a reusit sa castige aseara primul meci din aceasta editie de campionat, scor 4-0 cu Concordia Chiajna. FC Voluntari este pe ultimul loc in clasament.