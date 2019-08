Tamas s-a intors in Liga 1 la 35 de ani: "Uneori imi vine sa ma iau la palme. Vreau sa prind un transfer la anul!" :)) Cum explica autogolul

Tamas abia a revenit in Liga 1, dar nu vrea sa petreaca mai mult de un an la Astra. Isi propune sa prinda un nou transfer in strainatate. I-a placut in Israel.

Lui Tamas ii pare rau pentru erorile pe care le-a facut in cariera. Inclusiv pentru autogolul incredibil pe care si l-a dat azi.

"Daca ma feream, dadea altul gol si se zicea ca m-am dat la o parte. Asta e fotbalul, se intampla. Nu stiu daca a crescut sau a scazut nivelul in Liga 1, am lipsit doi ani de aici. Astra a facut un meci foarte bun azi, am fost mai agresivi ca ei, nu stiu daca au avut mai multe ocazii decat noi. Sigur ca vreau sa fim in play-off la finalul campionatului, de aia am si venit, vreau primele 3 locuri. Stau un an si dupa aia plec. nu vreau sa ma las. Poate tot in Israel, mi-a placut foarte mult, poate ma intorc la anul. Imi dau cu palma in cap pentru prostiile pe care le fac, ce altceva pot sa fac? Asta sunt eu!" a spus Tamas la Digisport.

Alexa nu e suparat pe jucatorul sau dupa autogol: "Prefer un jucator curajos care baga asa capul decat unul fricos. Gabi Tamas a facut un meci foarte bun azi!"