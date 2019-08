ASTRA 1-1 VIITORUL | "Cand nu joaca bine incep... ca gazonul, ca tantarii!" :)) Ce a spus Hagi dupa egalul cu Astra

Hagi a facut egal cu Astra si e pe 3 in Liga 1, la doua puncte in spatele CFR-ului si al lui Poli Iasi.

Antrenorul Viitorului crede ca lipsa de inspiratie in atac a blocat drumul Viitorului spre victorie. Nu e de acord cu scuzele jucatorilor, care s-au plans de gazon si de tantarii de la Giurgiu. :)

"Am facut putin, in ultimii 30 de metri am facut foarte, foarte putin. Am avut momente bune. Ma asteptam la victorie, dar n-a venit. Putina dezamagire exista, dar vom vedea ce vom face in continuare. Am schimbat la pauza pentru ca sunt antrenor, trebuie sa iau decizii. Astra are un lot extraordinar, bun, jucatori tehnici, care stiu fotbal. Am bagat tinerii, mergem pe drumul nostru. Voiam sa castigam, dar din pacate s-a terminat 1-1. Cand jucatorii nu joaca bine, cauta alibiuri. Gazonul, tantarii...

Totusi, a fost un fotbal bun, dar in ultimii 30 de metri n-am avut calitate, trebuia sa luam deciziile cele mai bune in momentul cel mai bun. Sper sa fim in play-off la finalul campionatului, nu avem obiectiv sa castigam titlul. E un gand in subconstient sa ne batem la campionat, dar am fi naivi sa spunem ca ne propunem campionatul. Nu vad diferenta mare intre echipe, asa ca ne trebuie atentie, concentrare, munca, modestie. Trebuie sa luptam pentru ca ne va fi foarte greu", a spus Hagi la Digisport.