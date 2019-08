BREAKING NEWS: BUDESCU revine in Liga 1!!! A semnat pe 2 ani cu Astra! Niculae scoate banii si reface echipa de titlu

Constantin Budescu se intoarce in Liga 1 dupa un an in Arabia Saudita, la Al Shabab.

A semnat pe 2 ani cu Astra! Budescu e adus de patronul Niculae pentru un nou titlu in Liga 1. Trebuie sa-i dea pase de gol lui Alibec. Atacantul va reveni in doua saptamani pe teren si va face cuplu in ofensiva cu prietenul Budescu.



Budescu (30 de ani) a rupt unilateral contractul cu Al Shabab, dupa ce a fost trimis sa se pregateasca singur de echipa saudita. Anul trecut, Budescu i-a adus lui FCSB 3 milioane de euro. Becali anunta ca il vrea din nou: "Mi-a promis ca se intoarce la noi, daca nu-si gaseste echipa in strainatate!" Fotbalistul a avut insa alte planuri. S-a intors la Astra, echipa unde a mai jucat in doua randuri.

"Budescu e jucatorul nostru, e un fotbalist exceptional si il asteptam", a spus antrenorul Astrei, Dan Alexa, la finalul meciului cu Viitorul.